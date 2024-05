Sensationnelle, Ditaji Kambundji remporte le 100 m haies !

Les Suisses ont brillé au meeting Diamond League de Doha. Ditaji Kambundji a enlevé le 100 m haies. Plus tôt dans la journée, Simon Ehammer avait pris la troisième place à la longueur.

Après deux sorties encourageantes en Chine, Ditaji Kambundji a élevé le curseur au Qatar. La Bernoise s’est imposée en 12’’49, à 2 centièmes seulement de son record de Suisse. Elle a porté son effort sur la fin de course pour devancer l’Américaine Tonea Marshall et la Polonaise Pia Skrzyszowska, la Championne d’Europe en titre, de 2 et de 4 centièmes.

Avec cette victoire, Ditaji Kambundji est devenue la sixième athlète suisse à s’imposer en Diamond League après Nicole Büchler, Lea Sprunger, Ajla Del Ponte, sa sœur aînée Mujinga et Simon Ehammer. «Je suis, bien sûr, comblée par cette victoire. Réussir un tel chrono aussi tôt dans l'année est, bien sûr, très positif. Confirmer les résultats de l'année dernière dès le début du mois de main est bon pour la confiance.»

Ehammer en forme

Simon Ehammer, justement, qui a réussi sa première de l'année dans le cadre de la Diamond League. Simon Ehammer a été crédité d'un saut à 8,30 m. Seuls le Jamaïcain Carey McLeod (8,52 m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,36 m) ont sauté plus loin que l'Appenzellois, vainqueur l'an dernier du classement de la discipline. Son podium à Doha est le sixième de sa carrière dans le cadre de la Diamond League.

Il a passé la ligne des 8 m pour la troisième fois cette année. Au Qatar, il est toutefois resté à 15 cm de son record de Suisse.

