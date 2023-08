La France a fait le doublé en cross country lors des Mondiaux à Glentress Forest. Pauline Ferrand-Prévot a obtenu son cinquième titre devant Loana Lecomte. Côté suisse, Alessandra Keller a fini 5e.

Alessandra Keller a pris la 5e place en cross country. Keystone

Les deux Françaises ont dynamité la course dès le premier des sept tours. Partie en tête, Lecomte a vite fait le trou. Ferrand-Prévot a ensuite rapidement pu la rejoindre, puis la lâcher. Elle a régulièrement creusé l'écart pour l'emporter avec 1'14 d'avance. Insatiable, Pauline Ferrand-Prévot (31 ans) avait déjà gagné la Short Race jeudi.

La Néerlandaise Puck Pieterse (à 1'27) a obtenu le bronze devant l'Autrichienne Mona Mitterwallner (à 1'31). Keller a concédé 2'23. Elle a été en course pour la troisième marche du podium jusqu'à l'avant-dernier tour, avant de devoir lâcher prise.

Pas d’exploit «à la Tokyo» pour la Suisse

Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, qui avaient signé un incroyable triplé aux JO de Tokyo en 2021, n'ont pas joué de rôle en vue sur un parcours techniquement assez peu sélectif.

Neff (9e) a terminé pour la première fois depuis 2016 hors du top 6 dans un championnat du monde. Indergand (19e) et Frei (30e) ont fini encore plus loin. Les jeunes Nicole Koller (11e) et Ramona Forchini (12e) ont par contre agréablement surpris.