Le 2e Tour de Romandie s'élancera le 15 septembre d'Yverdon pour trois jours de course. Les organisateurs ont donné les derniers détails à deux semaines du départ.

Marlen Reusser sera au départ du Tour de Romandie Keystone

La lauréate du dernier Tour de France, la Néerlandaise Demi Vollering sera bien présente. Elle tentera d'inscrire un nouveau succès à son palmarès. Elle trouvera sur sa route la gagnante de l'an dernier, la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio.

Les meilleures Suissesses seront au départ avec Marlen Reusser, Elisa Chabbey, Petra Stiasny et Jolanda Neff, qui délaissera les sentiers forestiers du VTT pour un week-end.

La première étape constituera en une course en boucles autour d'Yverdon. Le lendemain, place à montagne entre Romont et Torgon avec 2021 m de dénivelé avec le franchissement du col des Mosses et la montée finale vers la station valaisanne.

La course se terminera le dimanche 17 septembre entre la commune genevoise de Vernier et Nyon avec une boucle dans la campagne vaudoise.

ATS