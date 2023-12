Elfic Fribourg n'a pas réussi l'exploit au match aller des seizièmes de finale d'EuroCup. A St-Léonard, les championnes de Suisse se sont inclinées 83-63 face à Reyer Venise.

Abigail Fogg a inscrit 10 points et capté 10 rebonds. IMAGO

Autant dire donc que le retour jeudi prochain en Italie s'annonce pour le moins compliqué. Malgré les 22 points de Qadashah Hoppie et les 14 de Miriam Uro-Nilie, il a manqué du scoring secondaire. Et les Elfes ont aussi perdu 22 ballons contre seulement six pour les Vénitiennes.

ats