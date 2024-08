Encore beaucoup de travail pour Alinghi

La régate préliminaire de la Coupe de l'America s'est terminée sur une nouvelle défaite d'Alinghi Red Bull Racing, dimanche à Barcelone. Ce quatrième revers consécutif classe le défi suisse en avant-dernière place d'une épreuve remportée par Team New Zealand.

Alinghi ne s'est pas vraiment mis en confiance avant la Coupe Louis Vuitton. KEYSTONE

ATS

Il ne s'agit que d'une répétition générale avant l'entame des choses sérieuses, dès jeudi avec la Coupe Louis Vuitton, mais Alinghi ne s'attendait sans doute pas à y figurer en pénultième place du classement, avec une seule victoire acquise en cinq courses, contre les Français d'Orient Express, seule équipe à finir derrière les Suisses.

«Cette semaine était une excellente répétition générale et nous avons pu voir le niveau des autres équipes, a confié Barnabé Delarze, «cycliste» à bord du voilier helvétique, dans un communiqué de son équipe. Nous avons fait des erreurs que nous pouvons corriger pour ne plus les refaire. Nous savons que nous sommes au niveau dans certains domaines, et sur d’autres, nous devons encore progresser. C’est ce que nous allons faire pour revenir plus fort la semaine prochaine», a promis l'ancien spécialiste d'aviron.

Pour sa dernière course, Alinghi a subi la loi de Luna Rossa, après avoir pourtant poussé les Italiens à la faute au moment du départ. Mais une erreur à la manoeuvre a fait perdre d'un seul coup l'important avantage cumulé grâce à cette entame positivement agressive.

TNZ encore l'équipe à battre

Même si le bateau suisse, barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin, s'est ensuite montré accrocheur, il n'est jamais parvenu à retourner la situation. Grâce à cette quatrième victoire de la semaine, Luna Rossa a gagné le droit d'affronter Team New Zealand, également quatre fois vainqueur et leader du classement, en finale de cette régate préliminaire.

En s'imposant encore dans ce duel de prestige, les Kiwis, détenteurs de la Coupe de l'America, ont prouvé qu'ils étaient l'équipe à battre cette année encore.

La bonne nouvelle pour Alinghi, c'est que tout va reprendre à zéro dès jeudi et jusqu'au 7 octobre, avec le double round robin de la Coupe Louis Vuitton, qui donnera ensuite lieu à des demi-finales, puis une finale, dont le vainqueur affrontera Team New Zealand dans le match suprême de la Coupe de l'America, du 12 au 27 octobre.

«La course est vraiment de qui nous permet de progresser dans ce sport, donc cette régate préliminaire était extrêmement importante, a pour sa part observé Silvio Arrivabene, co-manager général de l'équipe. C’était la seule occasion de voir où nous nous situons avant la vraie course.»

oldu, ats