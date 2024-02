Andy Schmid prend dès maintenant les rênes de l'équipe de Suisse. Le meilleur joueur suisse de l'histoire devait entrer dans ses nouvelles fonctions le 1er juillet prochain.

Le Lucernois dirigera ainsi l'équipe de Suisse lors du match amical du 16 mars contre le Danemark, Champion du monde en titre, et lors du barrage les 9 et 12 mai des Championnats du monde contre la Slovénie. Il remplace plus tôt que prévu Michael Suter, remercié après l'Euro en Allemagne.

Le contrat d'Andy Schmid court jusqu'à l'Euro 2028 que la Suisse organisera conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

