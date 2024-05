Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ne joueront pas à Brasilia leur première finale sur le front du Pro Tour Elite 16. Le duo suisse s’est incliné 16-21 21-19 15-12 en demi-finale devant les Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth.

Böbner/Vergé-Dépré ont concédé une 23 défaite en l’espace de trois jours devant Nuss-Kloth (archives). KEYSTONE

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont ainsi concédé une deuxième défaite en l’espace de trois jours devant Nuss-Kloth. Classées au 3e rang mondial, les Américaines s’étaient imposées 25-23 21-19 en phase de poules devant le duo suisse.

Pour la Lucernoise et la Bernoise, ce parcours à Brasilia revêt une très grande importance dans la course à la qualification pour les Jeux de Paris. Les points acquis sur le sable de la capitale leur permettent de figurer au deuxième rang du classement interne derrière la paire formée par Tanja Hüberli et Nina Brunner, mais devant Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, qui n’ont pas passé le cap de la phase de poules à Brasilia.

