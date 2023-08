Le Slovène Primoz Roglic a remporté samedi la 5e et dernière étape du Tour de Burgos courue entre Golmayo et Lagunas de Neila, décrochant aussi le classement général de l'épreuve dont il occupait déjà la tête.

Nouveau triomphe pour le Slovène Primoz Roglic. ATS

Le peloton a attaqué groupé les premiers kilomètres de la dernière difficulté, l'ascension du col des Lagunas de Neila, classé en première catégorie, culminant à 1870 mètres avec une ascension de 7 kilomètres à 8,7% de moyenne avec des passages à plus de 16%.

Mais Roglic, déjà vainqueur de la 3e étape, s'est détaché dans les derniers kilomètres accompagné d'autres favoris de l'épreuve comme le Russe Aleksandr Vlasov et le Britannique Adam Yates.

A moins d'un kilomètre de l'arrivée, les trois coureurs se faisaient brièvement rejoindre sous un soleil écrasant par l'Australien Jay Vine, qui ne parvenait toutefois pas à poursuivre son effort.

A la flamme rouge, c'est Adam Yates qui continuait d'effectuer l'essentiel du travail en tête avec dans sa roue Vlasov et Roglic.

Le sprint final voyait Roglic et Yates se disputer la victoire au profit du Slovène qui remportait et l'étape du jour et l'épreuve.

Roglic, qui s'adjuge pour la première fois le Tour de Burgos, affiche ainsi ses ambitions à dix jours de la Vuelta, où il s'est déjà imposé à trois reprises entre 2019 et 2021.

Le Slovène, déjà vainqueur du Giro au printemps, abordera le Tour d'Espagne en co-leader de la puissante Jumbo-Visma au côté du Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France.

ATS