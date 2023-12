Antonio Djakovic (21 ans) a manqué le bronze pour un dixième aux Européens en petit bassin à Otopeni. En Roumanie, le Thurgovien a dû se contenter de la quatrième place sur 400 m libre.

Une quatrième place rageante sur 400 m libre pour Antonio Djakovic (archive). KEYSTONE

L'Irlandais Daniel Wiffen a survolé la course puisqu'il s'est imposé avec une avance de 2''33 sur son plus proche poursuivant. Derrière lui, la bataille a fait rage pour les rangs 2 à 5. Encore sur le podium virtuel au dernier temps intermédiaire, le Suisse a un peu faibli sur la fin.

«C'est dommage, mais pas si grave», a réagi le nageur suisse. Il se dit sur la bonne voie dans l'optique des Mondiaux en février à Doha et des JO de Paris en été.

En 3'38''01, Djakovic est resté assez loin de son record de Suisse établi en 2021 (3'36''83). Le Thurgovien avait signé le sixième chrono des séries, mais il faisait figure de candidat crédible à une médaille.

Sur cette distance, il avait en effet déjà obtenu le bronze en 2021 à Abou Dhabi lors des Mondiaux en petit bassin, ainsi que de l'argent en 2022 aux Européens de Rome.

Noè Ponti en forme

La délégation suisse aura d'autres occasions de viser des médailles, notamment grâce à Noè Ponti et Thierry Bollin, qui ont convaincu mardi. Sur sa distance de prédilection (100 m papillon), le Tessinois a laissé une excellente impression en étant le plus rapide tant en séries qu'en demi-finale. Ponti a nagé en 48''61 et ainsi amélioré son record de Suisse de deux dixièmes.

Bollin a pour sa part signé le troisième temps en demi-finale sur 50 m dos. En 23''10, il a battu son record national de 0''23. Tant Ponti que Bollin disputeront leur finale respective mercredi.

ats