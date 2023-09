Immense déception pour l'équipe de Suisse de saut d'obstacles, qui doit se contenter d'une 6e place aux Européens de Milan où le titre est revenu à la Suède. Les protégés de Michel Sorg décrochent néanmoins leur ticket pour les JO 2024. Et Steve Guerdat, 2e du classement individuel provisoire, pourra rêver d'or dimanche.

Steve Guerdat peut toujours rêver d'or en individuel. IMAGO

Tenante du titre, la Suisse avait perdu toute chance de conserver son bien avant même le passage de son dernier cavalier Martin Fuchs, malgré un nouveau sans faute de Steve Guerdat en ouverture de cette journée. Mais Martin Fuchs et Leone Jei pouvaient encore conquérir l'argent, décroché finalement par l'Irlande, en cas de sans faute.

Le Zurichois, sacré en 2019 en individuel sur la scène continentale, a cependant flanché contre toute attente. Il a fait tomber deux perches, faisant chuter son équipe de la 2e à la 6e place. Derrière l'Autriche (étonnante 3e) et l'Espagne (5e), qui ont arraché les deux autres tickets disponibles pour Paris 2024.

Une faute de trop

Troisième jeudi avec 0,61 point de retard sur les leaders allemands, la Suisse avait grimpé au 2e rang après le passage des deux premiers cavaliers de chaque équipe vendredi. Le forfait de Marcus Ehning a il est vrai pénalisé l'Allemagne, qui n'a eu aucun résultat biffé vendredi et échoue finalement au pied du podium.

Mais Edouard Schmitz n'est pas parvenu à redresser la tête avec Gamin. Le Genevois a fait tomber deux perches, ne parvenant pas à effacer les 8 points écopés par le duo Bryan Balsiger/Dubai. Et Martin Fuchs n'a pas réussi à rectifier le tir, alors qu'il aurait offert le bronze à son équipe s'il n'avait commis qu'une faute.

Le Zurichois s'est d'ailleurs qualifié de justesse pour la finale individuelle (24e). Mais ses chances de podium seront extrêmement minces dimanche après-midi : il affiche 12,28 points de pénalité soit 10 de plus que le 3e du classement provisoire, l'Irlandais Michael Duffy, et 6 de plus que le 10e Max Kühner.

Guerdat pour une «première»

Les espoirs de médaille reposeront donc sur les épaules de Steve Guerdat dans le camp suisse. Premier Suisse à s'élancer dans les trois premières manches du par équipe, le Jurassien fut le seul Helvète à tenir son rang vendredi. Il semble avoir trouvé en Dynamix une nouvelle monture de grande classe.

Le champion olympique 2012 et médaillé de bronze des Jeux équestres mondiaux 2018 a signé trois sans faute cette semaine avec sa jument française, pour pointer au 2e rang du classement individuel avec 0,43 point. Seul le Suédois Jens Fredricson (0 point avec Markan Cosmopolit) a fait mieux jusqu'ici.

Steve Guerdat (41 ans) est donc idéalement placé pour combler une surprenante lacune à son palmarès : le cavalier de Bassecourt partira en quête de sa première médaille européenne en individuel dimanche. Mais la lutte pour le podium sera âpre, les cinq premiers se tenant en moins de 4 points.

ATS