Mo Farah a mis un point final à son «incroyable carrière» dimanche lors du semi-marathon de Newcastle. Le Britannique a décroché une 4e place anecdotique.

Mo Farah dans ses plus grandes heures KEYSTONE

À 40 ans, le quadruple champion olympique avait décidé de faire du «Great North Run» l'épilogue de sa longue et riche carrière, cinq mois après une ultime apparition au marathon de Londres. Il a parcouru la distance en une heure, trois minutes et vingt-huit secondes, acclamé par ses supporters massés le long d'une course qu'il a remportée à six reprises.

«C'est la fin de ma carrière. Je voulais venir ici et fêter cela. Ça a été une carrière incroyable», a commenté à la BBC le Britannique d'origine somalienne, qui a réussi deux fois le doublé 5000/10'000 m aux Jeux olympiques (en 2012 et en 2016. Il a aussi été six fois champion du monde sur ces distances.

Le roi des pistes d'athlétisme, anobli par la reine d'Angleterre pour ses exploits olympiques, avait révélé en juillet 2022 dans un documentaire être arrivé illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité avant d'être forcé de travailler comme domestique dans une famille.

ATS