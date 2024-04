Max Heinzer (36 ans) mettra un terme à sa carrière après les championnats d'Europe à Bâle (18 au 23 juin). Il aura été parmi les meilleurs escrimeurs du monde pendant quinze ans.

Heinzer a décroché plusieurs médailles mondiales et européennes. C'est dans la compétition par équipes qu'il a eu le plus de succès, avec un titre mondial en 2018 et trois médailles d'or aux Européens. A titre individuel, il a notamment obtenu de l'argent en 2015 à Montreux et en 2016 à Torun.

Après l'échec des Suisses pour la qualification en vue des JO de Paris, Max Heinzer, actuellement blessé, veut briller une dernière fois dans deux mois à Bâle. «C'est très important pour moi de pouvoir prendre congé sur la piste», a-t-il dit à la télévision SRF.

Outre un changement d'orientation au niveau professionnel, Heinzer veut rester fidèle à son sport. Il sera candidat à la présidence de Swiss Fencing lors de la prochaine assemblée générale.

