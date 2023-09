Au contraire des dames, l'équipe de Suisse messieurs ne disputera pas la phase à élimination directe du Championnat d'Europe. Même un succès mercredi contre la Belgique serait vain pour les Suisses.

L’équipe de Suisse messieurs ne disputera pas la phase à élimination directe du Championnat d'Europe. KEYSTONE

L'équipe de l'entraîneur national Mario Motta, démissionnaire, ne pourra plus briguer une des quatre premières places du groupe A en Italie.

Après l'Italie, championne du monde et d'Europe, l'Allemagne et la Serbie, la Belgique a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale comme quatrième équipe. Les Belges ont battu 3-1 l'Estonie et ont signé ainsi l'élimination de la Suisse.

dom, ats