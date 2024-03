Lars Forster et Alessandra Keller ont parfaitement lancé leur saison olympique. Le Saint-Gallois et la Nidwaldienne ont remporté à Gränichen (AG), la première course de l'année comptant pour la Swiss Bike Cup.

Alessandra Keller s’est imposée lors de la Swiss Bike Cup. KEYSTONE

En l'absence de Mathias Flückiger et Nino Schurter, Forster s'est imposé avec respectivement 20 et 24 secondes d'avance sur le vainqueur du classement général de l'année dernière, Vital Albin, et sur le Zurichois Luca Schätti.

De son côté, Keller a relégué Jolanda Neff (2e) à 15''. L'Appenzelloise Monique Halter (3e) a concédé plus de deux minutes à la gagnante.

ATS