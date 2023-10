Obano, la girafe pronostiqueuse du parc animalier de Branféré (Morbihan), a choisi jeudi la France comme vainqueur du match au sommet contre l'Afrique du Sud dimanche en quart de finale du Mondial de rugby, en mangeant encore la «barbotine» côté tricolore.

«Selon Obano, le vainqueur de ce choc de titans sera la France», s'est réjouie Hélène Perraud, responsable de la communication du parc animalier.

«La barbotine, composée de flocons d’avoine et de soja, également utilisée lors des entraînements médicaux (pour pouvoir faire une prise de sang ou soigner les sabots, ndlr) étant exactement la même de chaque côté, Obano est un vrai patriote !», a-t-elle ajouté.

Obano, une girafe mâle de 18 ans, qui mesure près de six mètres, a ainsi opté pour sa ration de barbotine placée devant le drapeau bleu blanc rouge et non du côté sud-africain.

Il s'agit de la cinquième fois en cinq pronostics que l'animal choisit les Bleus, qui sont toujours invaincus dans ce mondial après leurs succès en phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie et l'Italie.