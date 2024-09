Franziska Matile-Dörig a terminé la course sur route des Paralympiques à la 6e place vendredi. L'Appenzelloise de 32 ans s'est battue jusqu'à la dernière seconde, mais a finalement été battue de justesse au sprint par la Française Marie Patouillet (5e).

ATS

Le résultat est néanmoins d'autant plus précieux que les catégories étaient regroupées (C4-5): dans sa catégorie d'origine C4, elle aurait terminé 2e. «C'était une course passionnante», a déclaré la médaillée de bronze du contre-la-montre. «J'ai osé beaucoup de choses et je n'ai pas toujours été récompensée, mais dans l'ensemble, cela en valait la peine».

En lice chez les hommes dans la même catégorie, Timothy Zemp a terminé sa première course paralympique sur route à la 15e place.

ATS