Fribourg Olympic réalise le... sextuplé !

Le basket fribourgeois se porte à merveille. Olympic a imité Elfic en devenant champion de Suisse pour la sixième fois d'affilée, en battant Massagno 3-1 en finale des play-off de SBL.

Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic sont sacrés champions de Suisse. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Battus 93-80 samedi au Tessin, les Fribourgeois n'ont donc pas manqué leur deuxième opportunité de conclure la série. Ils sont allés s'imposer 91-77 à Nosedo pour décrocher le 22e titre de leur histoire, le septième sur les huit dernières saisons ayant pu se conclure (pas de titre attribué en 2020 pour cause de Covid).

A la peine sur le plan défensif samedi, Olympic a rectifié le tir. Les hommes de Thibaut Petit ont ainsi provoqué 12 pertes de balle en première mi-temps, ne commettant que 3 «turnovers» dans le même temps. Ils ont en outre dominé les Tessinois sous les panneaux, là où ils avaient été malmenés dans l'acte III.

Un 13-0 décisif au 1er quart

Olympic aura d'ailleurs forcé la décision en première mi-temps, avec une défense de fer. Les Fribourgeois ont creusé l'écart en signant un partiel de 13-0 pour conclure le premier quart-temps, qui leur a permis de mener 21-8 après 10' de jeu. Ils ont compté jusqu'à 18 longueurs d'avance, à la 17e minute (35-17).

Massagno a repris espoir en gênant Fribourg avec sa défense de zone, revenant à 10 points à la mi-temps (30-40) et même à 7 points à la 27e (43-50). Mais Olympic a su garder ses distances et contenir les ultimes assauts de Dusan Mladjan (20 points), grâce notamment aux efforts conjugués de Natan Jurkovitz (20 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 4 assists) et d'Eric Nottage (17 points, 7 assists).

La fin d'une ère au Tessin

Cet échec, le deuxième d'affilée pour Massagno face à Olympic en finale des play-off, marque la fin d'une ère dans le camp tessinois. Coach du club depuis plus d'une décennie, Robbi Gubitosa s'en va, après avoir permis à Massagno de décrocher les deux premiers trophées de son histoire (SBL Cup 2022/23, SuperCoupe 2023).

Mais le rêve d'un premier titre national s'est bel et bien une nouvelle fois envolé à Massagno. La pilule doit être particulièrement dure à avaler pour les frères Dusan (37 ans) et Marko Mladjan (31 ans), dont l'impact diminue chaque saison.

Du côté de Fribourg, on a parfaitement négocié cette saison charnière, la première après le départ de l'emblématique coach Petar Aleksic. Thibaut Petit a permis à Olympic de s'adjuger trois trophées (SBL Cup, Coupe de Suisse et Championnat) au cours d'une saison qui avait commencé par un échec en SuperCoupe face à Massagno.