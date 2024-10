Devenu vendredi le coureur le plus titré de l'histoire des Mondiaux sur piste, Harrie Lavreysen a enchaîné dimanche sur un seizième sacre. Le Néerlandais a remporté la vitesse individuelle à Ballerup.

Seize sacres pour Harrie Lavreysen (archives). KEYSTONE

Jour après jour, le «Hollandais volant» continue à écrire l'histoire en ne laissant que des miettes à la concurrence. Dimanche, il a remporté l'épreuve-reine une sixième année de suite pour enrichir encore son incroyable palmarès.

Lavreysen (27 ans) compte désormais six titres mondiaux de vitesse par équipes, autant en individuel et quatre en keirin. Au rythme d'un Championnat du monde par an, l'addition pourrait se corser rapidement, sachant que son prochain très grand objectif reste les Jeux de Los Angeles, en 2028, où il ambitionne de battre le record de sept titres olympiques de la légende britannique Jason Kenny.

