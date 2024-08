Marcel Hug et Elena Kratter porteront le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, mercredi. Un grand honneur pour les deux athlètes.

Marcel Hug et Elena Kratter seront à l'honneur mercredi. KEYSTONE

ATS

C'était un secret bien gardé depuis longtemps dans le camp de la délégation suisse. Mais mardi matin, le chef de mission Peter Läuppi l'a dévoilé à la Maison Suisse, située sur le site de l'ambassade suisse, non loin de la Seine et de l'imposant Hôtel des Invalides. Marcel Hug et Elena Kratter ont été choisis parmi les 27 membres de l'équipe de Suisse pour porter le drapeau à croix blanche lors de la cérémonie d'ouverture.

C'est la sixième fois que Hug participe aux Jeux paralympiques, et pourtant ce sera une première pour le Thurgovien en tant que porte-drapeau. «C'est un grand honneur pour moi de pouvoir conduire l'équipe de Suisse avec Elena», a déclaré l'athlète de 38 ans, qui fera ensuite sa première apparition au Stade de France vendredi, lors de l'épreuve préliminaire du 5000 m en fauteuil roulant.

«C'est très important pour moi de pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture, a déclaré le Thurgovien. C'est comme le coup d'envoi de tout ce qui va se passer dans les jours à venir.» Le programme parisien de Hug est chargé avec trois courses sur piste, ainsi que le marathon. En 2016, lors des Jeux paralympiques de Rio, le quadruple médaillé d'or de Tokyo 2021 avait porté le drapeau suisse lors de la cérémonie de clôture.

Pour Elena Kratter aussi, c'est un privilège de porter l'étendard helvétique. Celle-ci conduira les athlètes des Champs-Elysées à la Concorde. Il y a trois ans, la Schwytzoise de 28 ans avait créé la surprise en décrochant le bronze à la longueur. A Paris, Kratter participera également à la longueur et au 100 m.

ats