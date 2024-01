Les trois coups de la saison 2024 sont donnés ce mardi à Adelaide avec le Tour Down Under auquel deux coureurs suisses, Johan Jacobs et Fabian Lienhard, participeront. L'épreuve australienne sera l'une des trente-cinq du World Tour qui s'inscrit dans une année particulière avec les Jeux olympiques de Paris à l'été suivis des Championnats du monde de Zurich à la fin septembre.

Stefan Küng aura une très belle carte à jouer dans les classiques. ats

Ces mondiaux se disputeront six semaines après les Jeux. Plus tôt dans l'année, le Tour de Romandie (23 au 28 avril) et le Tour de Suisse (9 au 16 juin) auront permis aux coureurs suisses de briller une première fois sur leurs terres. Après la retraite de Michael Schär et le tragique décès de Gino Mäder, ils ne sont plus que huit engagés au sein des formations du World Tour. Jamais depuis la création du World Tour en 2011, le contingent helvète n'avait été aussi ténu.

Marc Hirschi toujours dans l'ombre

Avec Stefan Küng et Stefan Bissegger, le cyclisme suisse possède toujours dans ses rangs deux des meilleurs spécialistes au monde du contre-la-montre. Stefan Küng aura également une très belle carte à jouer dans les classiques.

On ne sait pas si l'on peut dire de même de Marc Hirschi. Quatre ans après une saison 2020 qui l'avait vu tenir les tout premiers rôles, le Bernois a bien de la peine de sortir de l'ombre de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE qui ne lui offre plus qu'un statut d'équipier de luxe. Le constat vaut également pour Silvan Diller qui est au service du Champion du monde Mathieu van der Poel chez Alpecin-Deceuninck.

Après deux ans chez Quick Step, Mauro Schmid a, pour sa part, décidé de changer d'air à 24 ans. Le Zurichois s'est engagé pour trois saisons en faveur de la formation australienne Jayco AlUla où il bénéficiera en principe d'une certaine liberté pour les courses d'un jour et pour les épreuves comme le Tour de Romandie. Les premiers pas de Jan Christen (19 ans) chez les «grands» seront également observés à la loupe. Recruté jusqu'en 2018 par UAE, l'Argvovien suscite bien des promesses. Il reste à espérer que son choix de rejoindre une équipe aussi «majestueuse» ne le bridera pas trop.

Non-membre – pour l'instant – du World Tour, Tudor Pro Cycling Team pourra bénéficier de nombreuses invitations pour continuer à bien grandir. La formation de Fabian Cancellara sera, ainsi, de la partie à Milan – San Remo. Avec Tom Bohli, Nils Brun, Robin Froidevaux, Simon Pellaud, Sébastien Reichenbach, Joel Suter, Roland Thalmann et Yannis Voisard, elle doit se révéler au fil des mois comme le nouveau vivier d'un cyclisme suisse toujours à la recherche de son passé glorieux.

