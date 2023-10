«Il n'est pas normal, faire 2m24 et shooter comme ça, ce n'est pas normal»

La saison NBA commence dans la nuit de mardi à mercredi. Les Denver Nuggets défendent leur titre face à un Est revanchard, mais c'est le rookie français Victor Wembanyama qui attire la lumière.

Cette saison en NBA, tous les yeux seront rivés sur cet homme. KEYSTONE

Rarement nouvelle saison de NBA n'avait suscité autant d'intérêt pour un débutant. Il faut remonter à l'édition 2003 et la draft de LeBron James pour trouver trace d'un pareil engouement. Et si «The Chosen One» (l'élu) a parfaitement justifié les attentes placées en lui, tout le monde se réjouit de voir ce que Victor Wembanyama va proposer.

Car le Français, sélectionné au premier rang par les San Antonio Spurs au début de l'été, semble être une création sortie de l'esprit fou d'un amateur de jeux vidéo. On pourrait bien le baptiser «The Cheat Code» (le code de triche). Du haut de ses 2m24, Wemby fait partie des plus grands joueurs de la NBA avec le Serbe des Houston Rockets, Boban Marjanovic. Mais quand Marjanovic pèse 132 kilos, le Tricolore n'affiche que 104 kilos sur la balance. Et il a pris neuf kilos depuis la draft de juin!

«Wembanyama a tout et un immense potentiel» Clint Capela Basketteur genevois

Cela signifie que le numéro un de la draft est ultra mobile et qu'il se déplace presque comme un meneur. Sauf qu'il culmine à 2m24... Lors de la présaison, Wembanyama a fait sensation en réalisant quelques actions inouïes. Avec une envergure de 2m40 (!), le Français est un poison en défense et très dur à ennuyer sous les panneaux. Face à Golden State, il a par exemple contrer un tir à trois points de Klay Thompson avant de filer au panier pour claquer un dunk, en sautant pour la forme.

Et le pire, c'est qu'il est très adroit à distance. Capable d'enfiler les trois points, le Français pourrait révolutionner la NBA et ses systèmes de jeu. Lors d'un entraînement, les Dallas Mavericks ont simulé l'allonge du prodige en donnant des sortes de prothèses en mousse à un de leurs coaches.

Clint Capela se réjouit

Quand on demande à Clint Capela ce qu'il pense du garçon, ce dernier ne tarit pas d'éloges. «Il n'est pas normal, glisse avec un sourire dans la voix le Genevois. Faire 2m24 et shooter comme ça, ce n'est pas normal. Il a davantage le profil d'un ailier fort. Mais il a 19 ans, son travail commence maintenant. Ceci dit, il a tout et un immense potentiel. A voir la constance. On va les jouer deux fois et je me réjouis.»

Mais malgré la présence de cet alien, San Antonio ne devrait pas se mêler à la lutte pour le trophée Larry O'Brien. A l'Ouest, ce sont logiquement les Denver Nuggets, champions sortants, qui ont les faveurs des bookmakers. Seulement c'est plutôt vers l'Est que les parieurs de Las Vegas misent leurs billes.

Grâce à l'arrivée de Damien Lillard en provenance de Portland, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont de bonnes chances d'aller récupérer le titre après avoir soulevé la coupe en 2022. Ils seront en concurrence avec les Boston Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown qui ont récupéré Jrue Holiday.

Selon Clint Capela, les Atlanta Hawks disposent d'une équipe très intéressante. «Je ressens une progression en défense avec le coach Quin Snyder», explique-t-il. Et avec l'ancien intérieur Ekpe Udoh, le Meyrinois peut compter sur un assistant jeune. «Il donne de très bons conseils, précise encore «CC». Je ne suis plus un rookie donc il est surtout là pour garder les joueurs motivés. Il sait que je connais mon job.» Avec Trae Young et Dejounte Murray, les hommes présentent un back court très solide.

Petite nouveauté cette saison, un tournoi aura lieu du 3 novembre au 9 décembre. Deux matches compteront pour la saison régulière, mais la formule n'est pas des plus simples à comprendre. Ce qui est certain, c'est que les trente équipes auront toutes 82 parties au classement final.

