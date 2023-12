Le Norvégien Ken Stornes, grand spécialiste des plongeons extrêmes, a battu dimanche dernier le record du monde du «saut de la mort» en s'élançant d'une falaise à Styrn (Norvège) pour atterrir 40,5 mètres plus bas, dans l'eau glacée.

Attention, cascade à ne pas reproduire chez vous. Le «saut de la mort» (death diving), dont Ken Stornes a battu le record du monde il y a quelques jours, consiste à sauter du plus haut possible d'une falaise en se laissant tomber face à l’eau avant de se recroqueviller juste avant l’impact.

Stornes a publié la vidéo de son exploit sur son compte Instagram. «Nouveau record du monde ! Une fois de plus, nous ramenons le record du monde du saut de la mort en Norvège. C’était fou !», a-t-il écrit en légende.

«J’aime avoir quelque chose à atteindre et j’aime faire des choses qui peuvent être un peu risquées. Au moins, ça me fait me sentir vivant», a déclaré l'ex-militaire et ancien pratiquant de MMA au média norvégien NRK à la suite de son record.