Le sprinteur français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a annoncé lundi sur son compte Instagram la fin de sa carrière sportive à 33 ans. Le champion de France 2012 est handicapé par les blessures.

Nacer Bouhanni annonce mettre un terme à sa carrière en grande partie à cause de ses multiples blessures. IMAGO/Sirotti

«Chers amis, proches, supporters, je vous annonce ma retraite après 27 années de cyclisme (...). Cela fait plusieurs mois que je réfléchis mûrement à cette décision. Le vélo, je l'ai commencé à l'âge de 6 ans, c'est devenu très vite une grande passion», écrit-il sur le réseau social.

«70 victoires, des hauts, des bas, des belles et moins belles rencontres, des joies, des déceptions, mais je ne garderai que le meilleur», poursuit le natif d'Epinal.

«Je me suis battu corps et âme»

«Après mon grave accident survenu l'année dernière qui m'a coûté une grave fracture de la cervicale et une très longue rééducation, j'étais devenu l'ombre de moi-même, ajoute-t-il. Je me suis battu corps et âme pour essayer de retrouver mon niveau en vain. La vie en a décidé autrement.»

Formé par la FDJ et passé par la Cofidis, il s'est également illustré avec six victoires d'étapes sur les grands Tours: trois sur la Vuelta et autant sur le Giro. Il a fait également parlé sa puissance et sa vélocité sur le Critérium du Dauphine, où il a signé trois succès d'étapes ou sur Paris-Nice (3 étapes aussi). En revanche, il n'a jamais réussi à s'imposer sur une étape du Tour de France en quatre participations.

