«J’ai chialé» - Une Française défie les lois de la gravité

🇫🇷 Félicitations à @AnoukGarnier pour son record du monde ! 110 mètres de corde raide grimpés à mains nues en seulement 18 minutes 👏💯



🌐Congratulations to Anouk Garnier who beats the #worldrecord! 110m of tightrope climbed with bare hands in just 18 minutes 👏



📽️@ridingzone pic.twitter.com/Bu99v1K4zv