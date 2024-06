Être sur le Tour de France est «une victoire en soi» et «le reste ne sera que du bonus», a déclaré jeudi Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant qui fait son retour à la compétition après un grave accident en avril.

AFP Nicolas Larchevêque

«Je viens avec l'ambition de faire le meilleur résultat possible au général. Être ici est une victoire en soi, tout le reste sera du bonus», a-t-il souligné. Le Danois a souffert de fractures à la clavicule, aux côtes et d'un pneumothorax dans une lourde chute au Tour du Pays basque début avril.

Interrogé sur la possibilité de gagner le Tour une troisième année consécutive, il a répondu: «Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai beaucoup travaillé et je ne suis pas en mauvaise forme. Je veux y croire mais il faut attendre de voir.»

«Les trois mois les plus difficiles»

Insistant sur le fait que la chute avait été «vraiment très lourde», le leader de l'équipe Visma-Lease a bike a dit avoir «traversé les trois mois les plus difficiles» de sa carrière. «Un jour je pensais que j'allais y arriver, le lendemain je pensais le contraire. Mais j'ai choisi de me battre et ne de pas pleurer sur mon sort», a-t-il dit.

Le Danois ne pourra pas compter sur son premier lieutenant en montagne, Sepp Kuss, forfait car insuffisamment remis du Covid. Mais il aura un autre Américain à son service, Matteo Jorgenson, qui a déclaré jeudi que son «rôle principal est d'aider Jonas à gagner le Tour».

Lui aussi gravement blessé au printemps avec des fractures à la clavicule et aux côtes, Wout van Aert a également remporté sa course contre la montre et prendra le départ samedi à Florence.

«Je suis content d'être là mais j'aborde le Tour avec la pire condition physique depuis que je suis coureur. On verra comment ça se passe, j'espère être au moins utile à l'équipe», a-t-il dit.