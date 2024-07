«J’ai été obligé de tenir ma parole» - Ce moustachu qui fait sensation

Le mur du cent de Tadej Pogacar, l'échappée de Thomas Gachignard et le grand espoir de Mark Cavendish : retrouvez les faits marquants de la 16e étape du Tour de France mardi entre Gruissan et Nîmes.

Magnus Cort a une moustache teinte en bleu. IMAGO/Photo News

AFP Gregoire Galley

La phrase du jour

«On va essayer d'arriver jusqu'à Nice». De Mark Cavendish qui, selon toute probabilité, a disputé le dernier sprint de sa légendaire carrière sur le Tour de France à Nîmes, où il s'était imposé il y a 16 ans mais a seulement terminé 17e mardi. «Je vais essayer d'en profiter autant que possible dans les Alpes. On a accompli ce pour quoi on était arrivé sur ce Tour de France», a souligné le Britannique qui a porté le record de victoires d'étape à 35 à Saint-Vulbas.

Le chiffre du jour

100: Tadej Pogacar a participé mardi à sa 100e étape sur le Tour de France en portant le maillot jaune pour la 34e fois, soit plus d'un tiers du temps passé en tête du classement général. Les stats du Slovène sont assez exceptionnelles puisqu'il compte pour l'instant, deux victoires finales (2020, 2021), deux deuxième places (2022, 2023), 14 victoires d'étape et la bagatelle de 123 maillots distinctifs (35 Maillots Jaunes, 13 maillots à pois de meilleur grimpeur et 75 maillots blancs de meilleur jeune). Il a ainsi participé à la cérémonie protocolaire à l'issue de 89 de ses 100 premières étapes sur le Tour.

Le vaillant du jour

Dans une nouvelle étape où le peloton s'était résigné avant même le départ à attendre le sprint massif final, le Français Thomas Gachignard a décidé de passer quelques dizaines de kilomètres à l'avant pour tenter sa chance. Une aventure vouée à l'échec, mais qui lui a valu deux récompenses: le dossard du plus combatif à l'issue de cette 16e étape, et une poche de friandises, offerte par le maillot jaune Tadej Pogacar, d'humeur partageuse dans la zone protocolaire. «C'est super d'être à l'avant de mon premier Tour, de voir tout ce monde qui m'encourage, j'étais tout seul du coup c'était que +Allez Thomas!+», s'est réjoui le coureur de 23 ans. Gachignard avait déjà fait parler de lui en se mêlant à la lutte pour la victoire finale lors des Championnats de France une semaine avant le Grand départ du Tour, où il avait finalement pris la troisième place.

Le moustachu du jour

Le Danois Magnus Cort, a fait sensation mardi matin à Gruissan en débarquant au départ avec sa moustache teinte en bleu. «C'est un pari qu'on a fait sur Instagram avec un internaute danois qui a proposé de m'aider à atteindre la barre des 200.000 followers si je me colorais la moustache. Il m'en manquait 50.000 donc ça me semblait beaucoup. Mais ça a lui pris même pas 24 heures et j'ai donc été obligé de tenir ma parole», a expliqué le Danois, hilare.

La baignade du jour

Comme le reste du peloton, le Colombien Egan Bernal a passé la journée sous une chaleur accablante, avec plus de 30 degrés tout au long de l'étape partie de Gruissan. En arrivant à Nîmes, le vainqueur du Tour 2019 s'est montré ravi de prendre un bain glacé dans une vidéo publiée par son équipe Ineos. «Je pensais à ça dans les derniers kilomètres. La première minute est la plus difficile, mais après ça devient mieux, ça fait du bien avec cette chaleur», a-t-il affirmé tout sourire. Comme lui, le reste du peloton a cherché à se rafraîchir après avoir franchi la ligne d'arrivée, à grands renforts de bidons d'eau et de gilets réfrigérants.