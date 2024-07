Fabio Jakobsen et Pello Bilbao ont tous deux abandonné le Tour de France lors de la 12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot jeudi. L'Espagnol Pello Bilbao, 6e de la Grande boucle 2023, avait levé les bras sur la 10e étape l'an passé.

Fabio Jakobsen à l’arrivée après être tombé lors du Tour de France 2023. KEYSTONE

ATS

Le coureur de la Bahrain Victorious, malade et relégué à plus de trois minutes du peloton, a fini par renoncer après 90 km de course, peu après Rocamadour.

Jakobsen, coureur néerlandais de 27 ans de la formation DSM, était lui en grande difficulté depuis quelques jours et lanterne rouge depuis la 7e étape. Il a jeté l'éponge seulement quelques kilomètres après le départ.

Miraculé d'un terrible accident au Tour de Pologne en 2020, Jakobsen, qui avait ensuite rebondi pour remporter une étape sur le Tour de France 2022 avec l'équipe Quick Step, a enchaîné les chutes cette saison, où il n'a remporté qu'une victoire au modeste Tour de Turquie.

Victime d'une chute lors de la 11e étape du Giro en mai dernier, le sprinteur avait également dû abandonner la course, comme le Tour de France 2023, qu'il avait quitté après être tombé dans le final de la 4e étape.

C'est à présent son coéquipier néerlandais Bram Welten qui occupe virtuellement la dernière place du général.

