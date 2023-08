Jason Joseph, sur 110 m haies, et Mujinga Kambundji, sur 100 m, devront se sublimer pour espérer se hisser en finale lundi aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois et la Bernoise disputeront leur demi-finale à 20h05 et à 20h35, lundi également.

Mujinga Kambundji saura-t-elle se sublimer lundi soir ? Keystone

Huitième dans la liste des engagés sur 110 m haies, Jason Joseph ne s'est guère montré convaincant en séries (13e en 13''38). Le champion d'Europe 2023 du 60 m haies en salle devra probablement titiller voire battre son record national (13''10) pour atteindre une finale prévue lundi à 21h40.

Finaliste sur 100 m aux JO 2021 (6e) et aux Mondiaux 2022 (5e), Mujinga Kambundji a en revanche maîtrisé son sujet en séries (11e en 11''08). La Bernoise devra sans doute courir en moins de 11'' pour être de la partie en finale à 21h50. Pour Géraldine Frey, l'objectif des demi-finales est d'aller chercher son record personnel (11''18).

La soirée de lundi démarrera avec les qualifications de la perche féminine. La Zurichoise Angelica Moser, récente gagnante des Jeux universitaires avec 4m62, vise une place en finale. Yasmin Giger entrera quant à elle en lice sur 400 m haies (séries dès 18h50), une discipline dans laquelle le Valaisan Julien Bonvin disputera les demi-finales dès 19h33.

ATS