Jasper Philipsen (Alpacin) a remporté au sprint la 2e étape de Tirreno-Adriatico au terme de 198 kilomètres sans difficultés à Follonica.

🇧🇪⚔️🇧🇪 Tim Merlier a lancé de trop loin et c'est Jasper Philipsen qui impose sa loi au sprint pour s'offrir la 2e étape de #TirrenoAdriatico !



Eurosport France

Le Belge a signé son premier succès de la saison et sa troisième victoire d'étape dans la Course des deux mers, en devançant son compatriote Tim Merlier et l'Erythréen Biniam Girmay.

L'Espagnol Juan Ayuso (UAE), vainqueur du contre-la-montre inaugural lundi, reste en tête du classement général avec une seconde d'avance sur l'Italien Filippo Ganna.

AFP