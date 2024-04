Marlen Reusser s'est présentée devant la presse un peu moins d'un mois après sa grave chute au Tour des Flandres. Seule une petite cicatrice au menton rappelle que la championne a été touchée dans sa chair. Elle a bien digéré ce coup du sort.

Marlen Reusser s'est présentée devant la presse un peu moins d'un mois après sa grave chute au Tour des Flandres. KEYSTONE

ATS

Marlen Reusser, êtes-vous surprise de pouvoir déjà retrouver la compétition ?

«Oui et non. Je suis moi-même surprise de la vitesse à laquelle j'ai pu me régénérer. D'un autre côté, en tant que médecin, j'ai vite compris après la chute qu'il y avait quelque chose de cassé, mais que je n'étais pas gravement blessée. Aucun organe vital ne semblait touché, et donc il n'y aurait pas de grosses conséquences sur le physique.»

Est-il plus dur de surmonter psychologiquement une chute dont vous n'êtes pas responsable ?

«Non. Evidemment, dans un premier temps, il y a de la frustration parce que j'étais en bonne forme. Mais quand on fait du vélo en compétition, on doit prendre en compte l'éventualité d'une chute. J'ai une certaine expérience en la matière! Je sais que le temps guérit les blessures.»

Pensez-vous pouvoir continuer à rouler à la limite ?

«Je ne prends jamais de tros gros risques, je ne roule jamais à la limite. Ce qui aide, c'est une saine confiance et de bonnes sensations avec le matériel et la route.»

hle, ats