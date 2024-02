Auteur de 19 points, Selim Fofana a été l'un des leaders de la Suisse jeudi soir face à l'Azerbaïdjan. Au deuxième quart, l'ancien joueur d'Union Neuchâtel a porté la sélection.

Selim Fofana a endossé le costume de leader de l'équipe de Suisse. ats

Une bonne défense et des tirs à distance qui entrent, c'est ce qui a permis à la sélection d'Ilias Papatheodorou de passer l'écueil azerbaïdjanais à Fribourg. Et avec 5 tirs à 3 pts réussis sur 9 tentatives, Selim Fofana a parfaitement endossé son costume de leader. «Je ne suis pas sûr que quelqu'un m'ait demandé de tenir ce rôle-là, relève candidement le numéro 7 de l'équipe de Suisse. Mais oui j'ai connu une bonne soirée. Je voulais être agressif sans trop réfléchir en fait. Je prenais les shoots quand je pensais qu'il fallait les prendre.»

Grâce à la performance de Fofana et de celle d'Anthony Polite (16 pts), la Suisse est allée chercher une première victoire importante dans cette première phase de qualifications. «C'est une très bonne victoire, acquiesce Selim Fofana. Je ne dirais pas qu'on a eu peur quand on était mené de dix points, mais on ne peut pas contrôler les shoots que l'on met ou que l'on rate. Au premier quart on a loupé beaucoup de shoots ouverts, mais on était tous prêt pour les nouveaux challenges et on avait faim.»

L'actuel joueur de Bayreuth en deuxième division allemande a aussi mis en lumière le travail de la défense, notamment lors du deuxième quart: «On a fait des stops très importants. J'ai mis des tirs qui ont aidé à revenir, mais ce n'est pas que moi, mes coéquipiers m'ont bien aidé et m'ont fait confiance.»

Si Fofana a été bon aux tirs, il a aussi dû remonter la balle avec Robert Zinn. Un poste de meneur hybride qui ne le dérange pas. «Mon poste naturel, c'est d'être en meneur, mais des fois on me décale en numéro 2 parce que j'ai des attributs pour scorer, confie-t-il. Je fais n'importe quoi pour aider l'équipe.»

A commencer dimanche à Dublin. «Contre l'Irlande, je vais essayer d'être au front et on verra si mes tirs rentreront de la même manière», conclut-il.

ats