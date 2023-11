Le Maxi Banque Populaire XI de Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse était toujours solidement en tête de la transat Jacques-Vabre samedi, à la veille de l'arrivée, avec plus de 160 milles nautiques (300 km) d'avance sur SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche.

La Genevoise Justine Mettraux est la première femme à rejoindre l'arrivée de la Route du Rhum. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

En Imoca, c'est Teamwork.net (Justine Mettraux/Julien Villon) qui menait la danse, avec près de 28 milles nautiques d'avance sur Groupe Dubreuil (Sébastien Simon/Iker Martinez). Ces deux bateaux ont mis le cap plein ouest alors que le gros de la troupe continue au sud au large de Madère.

ATS