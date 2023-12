Kareem-Abdul Jabbar, 76 ans, a été hospitalisé après avoir chuté lors d'un concert et s'être cassé la hanche. Le légendaire basketteur américain devrait être opéré samedi.

Kareem-Abdul Jabbar a été hospitalisé après avoir chuté lors d'un concert. KEYSTONE

Selon un communiqué de sa partenaire commerciale Deborah Morales publié samedi, Abdul-Jabbar devrait être opéré samedi après «une chute accidentelle» alors qu'il assistait à un concert à Los Angeles.

L'emblématique joueur de 2m18 a été six fois champion de NBA et six fois MVP au cours de ses 20 saisons dans la ligue nord-américaine de basket.

Il a fait ses débuts en NBA en 1969 avec les Milwaukee Bucks qu'il a menés en 1969 à leur premier titre de champion NBA. Transféré aux Lakers de Los Angeles en 1975, où il a joué au côté du meneur de jeu Magic Johnson, il a remporté cinq titres dans les années 1980. Il a pris sa retraite en 1989.

Kareem-Abdul Jabbar a longtemps détenu le record de points de la NBA établi en 1984. Cette barre mythique de 38'387 points n'a été dépassée qu'en février 2023 par la superstar des Lakers, LeBron James.

AFP