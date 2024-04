L'Agence mondiale antidopage (AMA) a nommé le Suisse Eric Cottier comme procureur indépendant. Il devra examiner la gestion du dossier par l'instance des tests positifs de 23 nageurs chinois en 2021.

Eric Cottier était le procureur général du canton de Vaud. KEYSTONE

ATS

Cette affaire ébranle le monde de l'antidopage à trois mois des Jeux olympiques de Paris. Parallèlement, l'agence va lancer «sous peu» un audit de conformité en Chine pour «évaluer l'état actuel de son programme antidopage», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

«L'intégrité et la réputation de l'AMA sont attaquées», a dénoncé Witold Banka, son président. «Nous continuons de rejeter les fausses accusations et nous sommes heureux de pouvoir confier ces questions à un procureur expérimenté, respecté et indépendant», a-t-il ajouté. La décision de nommer Eric Cottier, ancien procureur général vaudois à la retraite depuis fin 2022, a été prise à l'unanimité du comité exécutif qui s'est réuni virtuellement spécialement ce jeudi.

Substance interdite

D'après une récente enquête de la chaîne allemande ARD et du New York Times, 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine. Cette substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine avait déjà été détectée chez le nageur chinois Sun Yang et la jeune patineuse russe Kamila Valieva.

Sur ces 23 nageurs, 13 ont participé aux JO de Tokyo à l'été 2021. Et trois sont rentrés avec de l'or autour du cou: Zhang Yufei (200 m papillon et 4x200 m nage libre), Wang Shun (200 m 4 nages) et Yang Junxuan (4x200 m nage libre).

Rocambolesque tricherie

A l'époque, aucune suspension provisoire n'avait été prononcée contre ces nageurs, puis un rapport de l'agence chinoise antidopage (Chinada) avait conclu, en mars 2021, à une contamination alimentaire. Depuis samedi, l'affaire interroge sur la transparence et l'équité de l'antidopage mondial, déjà secoué il y a quelques années par la rocambolesque tricherie d'un autre géant sportif: la Russie.

L'Agence antidopage des Etats-Unis (Usada) a notamment réclamé mardi une refonte de l'AMA et une enquête indépendante sur cette affaire. Jeudi, l'AMA, dont le siège est à Montréal, a assuré dans son communiqué que le procureur Cottier bénéficierait «d'un accès complet et sans entrave à tous les dossiers et documents de l'AMA relatifs à cette affaire». Elle a précisé qu'il débuterait son enquête dans «les jours qui viennent» et devrait rendre ses conclusions «dans un délai de deux mois».

