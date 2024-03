Gigantesque Ehammer : le Suisse se pare d'or aux Mondiaux !

Simon Ehammer a remporté l'or de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Glasgow. L'Appenzellois est le quatrième Suisse de l'histoire titré dans cette compétition.

Simon Ehammer est en or ! KEYSTONE

Après Werner Günthor, Julie Baumann et Mujinga Kambundji, Simon Ehammer a offert à l'athlétisme suisse une victoire qui compte. Il s'est imposé avec un total de 6418 points pour établir un nouveau record de Suisse. Il a dû se battre jusqu'à la ligne dans le 1000 m, l'ultime épreuve du concours qu'il avait abordée avec un avantage de 153 points sur le Norvégien Sander Skotheim. Au final, seulement 11 points ont départagé les deux hommes.

Médaillé d'argent il y a deux ans à Belgrade, Simon Ehammer a pris la main dans ce concours grâce à cette barre de 5m20 à la perche. Les 7''62 réussis sur le 60 m haies avaient bien lancé sa seconde journée qui s'est conclue en apothéose avec l'or et le record de Suisse à l'issue du 1000 m.

Il n'aura manqué que 3 cm à Annik Kälin pour monter sur le podium de la longueur. La spécialiste de l'heptathlon a pris la 5e place du concours avec un saut à 6m75. Elle a approché son record de Suisse d'un malheureux centimètre...

Moser chocolat, Joseph loin du compte

La journée de samedi avait été marquée dans le camp suisse par la 4e place d'Angelica Moser à la perche, le record de Suisse de Lore Hoffmann sur 800 m et surtout l'immense désillusion vécue par le champion d'Europe 2023 du 60 m haies Jason Joseph. Le Bâlois a connu l'élimination dès les demi-finales alors qu'il lorgnait le podium.

Jamais dans le rythme, Jason Joseph a bouclé sa course en 7''81, relâchant son effort au passage de la dernière haie alors que ses espoirs s'étaient déjà envolés. Il avait pourtant réalisé 7''41 l'an dernier lors des Européens, et 7''43 il y a deux semaines lors des championnats de Suisse. Un chrono qui lui aurait permis de se parer d'argent samedi soir derrière l'intouchable Grant Holloway (7''29).

Angelica Moser n'a en revanche aucun regret à avoir. La Zurichoise a franchi une barre de 4m75, une hauteur qui lui avait permis de remporter les Championnats d’Europe en salle en 2021. Elle a été devancée au nombre d'essais par Katie Moon (3e): elle a effacé 4m75 à son troisième essai, l’Américaine dès sa première tentative. Molly Caudery a conquis l'or avec 4m80, devant Eliza McCartney (4m80).

Hoffmann à 0''41 de la finale

Le constat est le même pour Lore Hoffmann et Audrey Werro, 7e et 10e des demi-finales du 800 m. La Valaisanne (4e de la première demie en 2'00''06) et la Fribourgeoise (5e de la deuxième demie en 2'00''16) ont toutes deux couru plus vite que l'ancien record national de Selina Büchel (2'00''38). Il leur a respectivement manqué 0''41 et 1''25 pour faire partie des six finalistes.

ats