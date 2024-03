Un plan B est à l'étude pour modifier éventuellement le final de l'étape reine de Paris – Nice, dont l'arrivée est prévue samedi à Auron. Des chutes de neige y sont annoncées, a-t-on appris auprès des organisateurs.

La 82e édition du Paris-Nice se dispute depuis le 3 mars et arrivera le 10 mars à Nice. IMAGO

Régulièrement bousculée par la météo, la «course au soleil» pourrait être amputée d'une partie particulièrement décisive cette année. La 7e étape samedi prévoit l'ascension du col de Colmiane, perché à 1500 m, avant une arrivée au sommet dans la station de ski d'Auron (1600 m) où sont annoncées des températures négatives et de la neige.

«Cela risque d'être compliqué, mais on est obligé d'attendre encore des prévisions plus fines pour savoir exactement ce qu'on doit faire. On a l'avantage de partir de bonne heure et la météo est prévue difficile en fin de journée seulement», a expliqué Thierry Gouvenou, directeur de l'épreuve pour Amaury Sport Organisation (ASO). Une annulation de l'étape n'est «pas une option», a-t-il ajouté. L'organisation travaille d'ores et déjà sur un plan B pour éventuellement trouver une autre arrivée, moins exposée aux intempéries.

ATS