La Britannique Beth Potter (31 ans) a été couronnée championne du monde pour la première fois. Elle a remporté la finale du circuit Série mondiale à Pontevedra, en Espagne.

Beth Potter est une machine IMAGO/Lobeca

Elle a devancé sa compatriote Kate Waugh et la Française Cassandre Beaugrand, leader du classement général avant cette ultime manche en Galice, disputée en format olympique (1,5 km de nage, 40 km à vélo et 10 km de course à pied).

ATS