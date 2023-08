Les pluies persistantes qui tombent sur Paris vont-elles faire tomber à l'eau la compétition test pré JO de natation dans la Seine ce week-end ? Après l'annulation de l'entrainement vendredi, toutes les autorités scrutent fébrilement la pollution du fleuve et la météo.

La compétition test en eau libre menacée par la pollution de la Seine. KEYSTONE

Il faut dire que les cieux sont inhabituellement pluvieux depuis plus d'une semaine. Près de 104 millimètres de pluie se sont déversés, parfois en mode orage tropical, entre le 20 juillet et début août, selon la préfecture de la région Ile-de-France. Et c'est précisément le scénario noir redouté par les organiseurs: de fortes pluies qui font déborder les égouts et viennent souiller l'eau de la Seine.

Cette épreuve de Coupe du Monde de natation en eau libre, samedi pour les femmes et dimanche pour les hommes, entre le Pont Alexandre III et le Pont de l'Alma -10 km nagés en boucle – fait surtout figure d'épreuve de test pour les JO de Paris dans un an.

ATS