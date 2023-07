L'équipe de Suisse masculine abat sa dernière carte dès mercredi dans les pré-qualifications de l'Euro 2025, dont le dernier match de ce 3e tour est prévu le 5 août. La sélection d'Ilias Papatheodorou doit terminer en tête du groupe H pour obtenir le droit de disputer les «vraies» qualifications.

Le «patron» sur le parquet sera l'expérimenté «sniper» tessinois Roberto Kovac pour la Suisse. KEYSTONE

La tâche des Helvétes, opposés au Kosovo – leur premier adversaire mercredi soir à Prizren (20h45) – et au Danemark dans cette poule, n'a sur le papier rien d'insurmontable. La Suisse pointe au 58e rang du classement mondial masculin de la FIBA, le Danemark au 60e et le Kosovo au 80e.

«Frustrant»

Mais, près de deux ans après l'entame du 1er tour pré-qualificatif, Ilias Papatheodorou doit composer avec un effectif «new look». L'absence de Clint Capela était attendue. Celle de l'arrière Jonathan Kazadi, qui se remet d'une blessure ayant mis fin à sa saison en février déjà, l'était également.

Le forfait d'autres cadors n'a malheureusement rien de surprenant non plus. En quête de points dans l'optique d'une qualification de la Suisse pour les JO 2024 en 3x3, les membres de la Team Fribourg de 3x3 – Arnaud Cotture, Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz et son frère Thomas – ont ainsi privilégié cette discipline cet été.

«A cinq, c'est quand même devenu frustrant d'enchaîner les pré-qualifications», avait d'ailleurs expliqué Arnaud Cotture dans un entretien à Keystone-ATS en mai. «On est un peu juste pour espérer se qualifier pour l'Euro 2025. On aurait pu mettre en place un nouveau projet sur le long terme à cinq en visant l'Euro 2029.»

Kovac en chef de file

Dans ces conditions, Ilias Papatheodorou n'a eu d'autre choix que de rajeunir d'ores et déjà un effectif dont le «patron» sur le parquet sera l'expérimenté «sniper» tessinois Roberto Kovac (33 ans), brillant ce printemps sous le maillot de Fribourg Olympic. Mais le talent ne manque pas, et l'envie de bien faire non plus.

Les prometteurs Selim Fofana, Killian Martin, Toni Rokac, Eliott Kubler ou Yoan Granvorka sont ainsi de la partie. Tout comme l'intérieur d'origine australienne Hamish Warden, qui a tourné à 10,4 points et 6,2 rebonds de moyenne sous le maillot de Lugano lors de la dernière saison régulière de SBL.

La Suisse n'aligne donc pas la meilleure équipe possible, et elle n'a quasiment pas le droit à l'erreur avec seulement quatre matches à disputer. Mais elle a des arguments à faire valoir. Et les joueurs présents sont certainement motivés à l'idée de prouver qu'ils ne sont pas que des seconds choix.

ats