Le premier chaudron des Jeux olympiques 2024 de Paris a été allumé mercredi à 19h35 à Marseille par Jul, star du rap français, devant une foule rassemblée sur le Vieux-Port de la deuxième ville de France.

AFP Clara Francey

Dans une ambiance survoltée, l'artiste marseillais avait reçu la torche olympique des mains de la championne paralympique d'athlétisme Nantenin Keita, fille du musicien malien Salif Keita, qui l'avait elle même reçue de Florent Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre en 2012 à Londres, le premier porteur de la flamme sur le sol français après sa descente du trois-mâts Belem.

«Paris-2024 a choisi deux athlètes olympique et paralympique pour l'arrivée de la flamme à Marseille. Ce premier passage de relais sur le sol français symbolise l'ambition de rapprochement et d'unité des Jeux olympiques (26 juillet-11 août 2024) et paralympiques (28 août- 8 septembre)», a souligné Paris-2024.

«On a réussi notre pari de l'équipe de France unifiée, et c'était important pour nous en tant qu'athlètes, et c'était aussi important pour le comité d'organisation, donc bravo», a déclaré Nantenin Keita, cheffe de file des déficients visuels.

Jul a lui entonné une chanson, suscitant l'enthousiasme de la foule massée sur le Vieux-Port.

C'est un «moment assez particulier pour nous Marseillais, quand on connaît le peuple marseillais. On est là pour faire honneur quand il y a un évènement pareil», a confié à l'AFP Laurent Pfister, venu avec sa femme et sa petite fille admirer l'arrivée de la flamme depuis le palais du Pharo, sur les hauteurs du port. «C'est magnifique, très beau», ajoute le père de famille au moment du passage dans le ciel de la Patrouille de France .