Dans un véritable huitième de finale du Mondial disputé à Lyon, la France, en démonstration, a facilement pris la mesure de l'Italie (60-7).

La France a donné la leçon à l’Italie vendredi. Keystone

Un succès qui permet aux hommes de Fabien Galthié de terminer premiers du groupe A, devant la Nouvelle-Zélande, également qualifiée pour les quarts de finale.

Contre l'Italie, la France n'a eu besoin que de deux minutes pour trouver l'ouverture (essai de Damien Penaud, transformé par Thomas Ramos). Nets dominateurs dans le jeu, les Tricolores ont ensuite donné des allures de fessée à la rencontre, via notamment des essais de Bielle-Biarrey (13e), Ramos (22e), Penaud (38e), Jalibert (47e), Mauvaka (54e) et de Moefana (64e et 75e).

Battus par seulement cinq points d'écart en février dernier, à l'occasion du Tournoi des Six Nations, les Italiens n'ont jamais pu croire en un exploit, encaissant huit essais, sauvant tout de même l'honneur par Zuliani (71e).

ATS