Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont marqué de précieux points dans la lutte pour un ticket olympique. La Lucernoise et la Bernoise ont conquis le titre dans le tournoi Challenge de Guadalajara.

ATS

Böbner (24 ans) et Vergé-Dépré (26 ans) ont décroché leur premier succès à ce niveau en remportant la finale 21-12 21-16 contre les expérimentées Brésiliennes Agatha (40 ans)/Rebecca (30 ans) dimanche au Mexique.

Le tournoi était très relevé, car de nombreuses équipes ont besoin de points pour se qualifier pour les Jeux de Paris. Seules deux paires helvétiques seront de l'aventure olympique, et les deux duos présumés les plus forts, Nina Brunner/Tanja Hüberli (8es de finale) et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder (phase qualificative), ont connu une élimination prématurée à Guadalajara.

lemi, ats