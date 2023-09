La Pologne a détrôné l'Italie, tenante du titre, devant son public en remportant la finale de l'Euro 2023 3 sets à 0 (25-20 25-21 25-23) samedi à Rome.

Les joueurs polonais après leur victoire KEYSTONE

Les Polonais, no 1 mondiaux et vainqueurs de la Ligue des nations 2023, ont pris leur revanche sur les Italiens qui les avaient battus en finale du Mondial 2022 il y a tout juste un an, à Katowice, en Pologne.

ATS