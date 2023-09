La première journée de la régate préliminaire de la Coupe de l'America 2024 a été annulée en raison des pluies intenses s'abattant sur le plan d'eau, ont annoncé les organisateurs de la course. Cette régate devait démarrer vendredi à Vilanova.

Maxime Bachelin, l'un des deux barreurs du défi suisse Alinghi Red Bull Racing. KEYSTONE

Les six équipes engagées sur la Coupe de l'America, qui doit avoir lieu en octobre prochain à Barcelone, ont affalé leurs voiles après un peu moins d'une heure passée sur l'eau avant de rentrer dans le port de la ville.

«On aurait bien voulu commencer cette régate. Mais quand on est allé sur l'eau ce n'était pas navigable. On ne pouvait pas voir à plus de vingt mètres, il n'y avait quasiment pas de vent et beaucoup d'éclairs», a raconté Maxime Bachelin, l'un des deux barreurs du défi suisse Alinghi Red Bull Racing.

Cette régate préliminaire organisée jusqu'à dimanche est le premier affrontement des voiliers engagés dans la course à l'aiguière d'argent, plus vieux trophée sportif du monde. Elle n'apporte aucun bénéfice sportif en vue de la Coupe, mais permet aux différents défis de se jauger les uns les autres à un an de la compétition et de s'habituer à naviguer face à des concurrents.

Trois manches à six bateaux sont toujours prévues samedi à partir de 14h30. Dimanche, deux autres manches qualificatives devraient avoir lieu en début d'après-midi avant une finale avec les deux défis les mieux classés.

ATS