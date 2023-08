La Suisse championne du monde du chrono par équipe mixte !

La Suisse a défendu victorieusement son titre mondial du relais mixte contre-la-montre mardi à Glasgow. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey et Nicole Koller se sont imposés avec 7''08 d'avance sur la France (2e) et 51''31 sur l'Allemagne (3e).

🥇𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡



🇨🇭Switzerland win back-to-back Team Time Trial Mixed Relay titles 🌈#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/LLrma2ie88 — Eurosport (@eurosport) August 8, 2023

Favori de cette épreuve, le sextuor helvétique a bâti son succès sur la moitié de parcours effectuée par les hommes. Stefan Küng et Mauro Schmid - lesquels avaient lâché Stefan Bissegger au pied de la dernière bosse - ont ainsi bouclé les 20,3 premiers kilomètres avec une avance de 18''62 sur l'Italie. Mais les Helvètes ont tremblé jusqu'au bout.

La «locomotive» Marlen Reusser a en effet été victime d'une chute à 13 km de l'arrivée, alors qu'elle avait voulu relancer trop tôt après un virage. Mais elle a rapidement pu rejoindre ses deux partenaires et a tenu son rôle de leader jusqu'au bout. Les Italiennes ont quant à elles craqué, les Françaises ne parvenant pas à effacer les 23 secondes de retard accumulées par les hommes.

C'était la troisième année consécutive que la Suisse alignait les six mêmes coureurs dans cette épreuve. Privé de bronze pour cinq centièmes de seconde par l'Italie en 2021, le relais helvétique s'était imposé avec 2''92 d'avance sur l'Italie en 2022 en Australie. Sa marge aurait été conséquente mardi sans la chute de Marlen Reusser.

Du suspense en plus

«J'ai rajouté un peu de suspense à cette course», s'est d'ailleurs amusée Marlen Reusser, qui s'était excusée auprès de ses coéquipières sitôt la ligne d'arrivée franchie. «Nous pouvons être très fiers: gagner un titre c'est dur, en remporter un deuxième l'est encore plus. On forme une belle équipe», a souligné la Bernoise.

«On avait remarqué dimanche que le parcours était compliqué», a pour sa part expliqué Stefan Küng, 5e de la course en ligne deux jours plus tôt. «On se connaît parfaitement avec Mauro et Stefan, mais on avait tous peur de partir à la faute. Le fait d'avoir pris une avance conséquente nous a permis de ne pas trop trembler après la chute de Marlen», a poursuivi le Thurgovien.

Pas de repos pour les héros

Les héros du jour n'auront guère le temps de se reposer. Marlen Reusser visera ainsi jeudi un quatrième podium consécutif dans un «chrono» mondial individuel, avant de partir en quête d'une première médaille sur la course en ligne dimanche. Stefan Küng, vice-champion du monde de la spécialité l'an dernier, et Stefan Bissegger seront quant à eux encore en lice vendredi sur le clm individuel.