Au Championnat d'Europe dames, l'équipe de Suisse s'est inclinée 3-0 face à l'Italie, grande favorite du groupe. A Monza, les Suissesses ont pourtant offert une belle résistance aux tenantes du titre.

Les Italiennes ont maîtrisé les Suissesses IMAGO/ABACAPRESS

Après son échec initial contre la Bosnie-Herzégovine, la sélection helvétique ne pouvait guère espérer fêter son premier succès contre les Italiennes. Ce duel entre la no 3 mondial et le no 45 a vite tourné en faveur des Transalpines. Avec un service au point, elles se sont toujours sorties devant des situations difficiles.

Au terme de 74 minutes de jeu, l'Italie s'est imposée 3-0 (25-14 25-19 25-13). La capitaine Laura Künzler fut la Suissesse la plus productive dans le secteur offensif avec 11 points.

Les Suissesses n'auront pas de temps pour cogiter puisqu'elles affronteront ce samedi la Roumanie (18h00).

ats