L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a commencé la Ligue des Nations par une 5e place à Abou Dhabi. C'est l'Allemagne qui l'a emporté.

Elian Baumann et cie ont terminé cinquième. KEYSTONE

Le quatuor présent aux Emirats était composé d'Elian Baumann, Janika Sprunger, Barbara Schnieper et Pius Schwizer. Avec un calendrier chargé en raison des JO de Paris, Martin Fuchs et Steve Guerdat n'ont pas fait le voyage.

Janika Sprunger a réalisé deux parcours sans faute avec Orelie.

Ce nouveau concept de Ligue des Nations entend rendre la chose plus exclusive et compréhensible. Il n'y a plus dix étapes mais quatre, dont St-Gall, Ocala aux Etats-Unis et Rotterdam. La participation des dix meilleures nations est obligatoire. Les huit meilleures participeront à la finale début octobre à Barcelone.

ats