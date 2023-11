La ville de Stockholm a apporté son soutien à la candidature de la Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 2030. La capitale suédoise est pressentie le cas échéant pour être le lieu principal des compétitions.

«Le conseil municipal est favorable à l'initiative d'une candidature suédoise aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030», a indiqué la ville dans un communiqué. Le gouvernement suédois avait donné son feu vert le 12 novembre au Comité olympique suédois pour qu'il avance dans son dossier de candidature, se disant prêt à «examiner les conditions pour fournir les garanties d'Etat requises pour une candidature».

Dans le cadre de ce dossier, Stockholm constituerait le lieu principal des Jeux d'hiver 2030, mais d'autres sites du centre du pays, dont Falun, Are et Ostersund, seraient aussi retenus. «En apportant la garantie municipale, notre message est que l'événement peut être réalisé de manière durable sur le plan climatique, économique et social», a déclaré Karin Wanngård, maire de la ville de Stockholm citée dans le communiqué.

La Suède a déjà organisé des JO d'été, en 1912, mais il s'agirait d'une première pour des Jeux d'hiver. Alors que la décision définitive du Comité international olympique (CIO) est attendue courant 2024, deux autres pays font office de candidats sérieux pour abriter les JO 2030: la Suisse et la France.

Une première sélection entre les candidats interviendra lors de la commission exécutive du CIO qui se tiendra à Paris du 28 novembre au 1er décembre et qui décidera avec quels candidats elle entrera en phase de dialogue.

ATS