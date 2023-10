Lausanne a échoué en demi-finale du Masters de Chengdu. Dans le Sichuan, les Vaudois ont été battus par Vienne 21-14.

Deuxièmes du Challenger de San Juan une semaine plus tôt, Gilles Martin, Westher Molteni, Carlos Martinez et le Français Raphaël Wilson ont remporté leur poule grâce à deux succès 21-17. D'abord face aux têtes de série no 1, les Serbes d'Ub Huishan, puis face à la formation mongole de Sansar.

En quarts, les Lausannois ont disposé d'Oulan-Bator 21-16 avant de céder devant les Autrichiens. Toujours en retard au score, Gilles Martin et ses coéquipiers sont revenus à 17-14, mais ils n'ont pas su pousser leurs adversaires dans leurs derniers retranchements. Carlos Martinez, excellent en quarts de finale, n'a pas eu la main aussi chaude au tour suivant, manquant deux lancers francs décisifs et ne rentrant aucune de ses cinq tentatives à distance.

Il reste trois tournois Masters avant les finales à Jeddah en décembre: Abou Dhabi (28/29 octobre), Wuxi (4/5 novembre) et Hong Kong (25/26 novembre). Mais c'est le classement au 1er novembre qui demeure déterminant dans la course aux JO de Paris 2024.

