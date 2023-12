La Team Lausanne s'est hissée en quarts de finale de la Finale du World Tour de 3x3, qui se dispute vendredi et samedi à Jeddah. Westher Molteni, Marco Lehmann, Carlos Martinez et Dusan Bulut ont terminé au 2e rang du groupe C.

Westher Molteni en pleine action (illustration) KEYSTONE

La formation lausannoise s'est mise sur la bonne orbite en battant les Serbes de Liman 18-17 après prolongation pour son premier match. La défaite (17-13) subie ensuite face à Amsterdam, qui avait battu Liman dans l'intervalle, s'est avérée sans conséquence.

Lausanne aura un superbe défi à relever samedi en quarts de finale. Westher Molteni et ses partenaires se frotteront en effet aux Serbes d'Ub Huishan, têtes de série no 1 du tableau et vainqueurs de leurs deux matches de poule vendredi.

ats